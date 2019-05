Casablanca: une vidéo filmée à Ain Chock choque la Toile

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a été largement commentée par les internautes. On y voit une estafette de la Sûreté nationale, encerclée par un groupe de jeunes gens, sur une avenue de la capitale économique. Elle montre également des policiers tirer des balles de sommation afin de disperser les assaillants.

Aussi, une source sécuritaire a-t-elle tenu à remettre les choses dans leur contexte. La vidéo date du 16 mai courant et les assaillants sont les membres de la famille d’un individu aux antécédents judiciaires qui se sont attaqués aux forces de l’ordre, à Ain Chock.

La police avait réussi à mettre la main sur l’individu en question, qui était l’objet d’un avis de recherche pour son implication dans un trafic de drogues et de psychotropes. Et au moment où les forces de l’ordre s’apprêtaient à transférer le mis en cause au commissariat que ses proches, ainsi que des personnes de sa connaissances, sont violemment intervenus pour entraver l’opération de l’interpellation. Et ce, en mettant la vie des policiers en réel danger. Les forces de l’ordre ont été alors dans l’obligation de se défendre en tirant neuf balles de sommation, dont deux avaient touché le frère du prévenu et l’une de ses connaissances.

L’individu recherché a été placé en état de détention provisoire, tandis que les deux personnes blessées par balle ont bénéficié de la surveillance médicale nécessaire à leur état de santé. Les investigations complémentaires sont encore en cours en attendant que ce dossier soit examiné par le parquet général compétent.

Ben Brahim