Casablanca: une vidéo au contenu violent fait réagir la police

La brigade de la police judiciaire du District de sûreté d’Al Fida Mers Sultan à Casablanca a procédé, lundi, à l’interpellation de quatre ressortissants de pays subsahariens résidant de manière illégale au Maroc pour leur implication présumée dans une affaire de séquestration, d’extorsion et de coups et blessures prémédités à l’aide de l’arme blanche.

Les services de sûreté de Casablanca ont immédiatement réagi à une vidéo relayée sur les applications de messagerie instantanée mobiles montrant des individus originaires de pays subsahariens infligeant des coups et blessures à l’encontre de l’un de leurs compatriotes à l’aide d’outils tranchants et d’autres contondants, ainsi que d’une bouteille en verre, indique jeudi un communiqué de la DGSN.

Les recherches et investigations ont permis d’arrêter les quatre mis en cause impliqués dans cet acte criminel et de déterminer l’endroit où se trouve la victime qui portait des blessures et des brulures de différents degrés, précise le communiqué, notant que selon les premiers éléments de l’enquête, cet acte criminel serait lié à une promesse non tenue de la victime d’assurer aux prévenus la médiation pour leur permettre d’immigrer d’une manière illégale en Europe.

Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et d’identifier les complices dans ces actes criminels, souligne la même source.

