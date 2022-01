Casablanca: une tentative de vol finit par le meurtre d’un jeune homme (VIDEO)

La tentative du vol d’un téléphone portable a malheureusement fini par le meurtre de la victime. Il s’agit d’un jeune homme de 24 ans et les services sécuritaires diligentent une enquête sur les circonstances réelles de cette tragédie qui restent encore floues.

Les obsèques du jeune homme ont lieu ce mardi, dans une atmosphère attristée et pleine de compassion pour la famille du défunt. De leur côté, les voisins ont tous exprimé leur douleur et ont témoigné des qualités humaines de la victime et de la très bonne réputation qu’il avait chez tous ceux qui le connaissaient.

M.R.