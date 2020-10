Casablanca: une responsable de la Santé n’exclut pas le retour au confinement (VIDEO)

La directrice régionale du ministère de la Santé dans la région de Casablanca-Settat, Nabila Rmili, a déclaré qu’un retour au confinement général n’est pas totalement exclu dans la ville de Casablanca qui continue d’enregistrer quotidiennement un millier de nouveaux cas de Covid-19.

Pour cette responsable, la recrudescence des cas dans la capitale économique, cœur battant du Maroc, est le résultat du dynamisme de la ville et de la grande mobilité de ses habitants. Toutefois, a-t-elle assuré, la situation épidémiologique reste sous contrôle et nous avons des lits et des services de soins intensifs prêts pour recevoir les malades.

Et la responsable d’ajouter : « la probabilité d’un retour à un confinement sanitaire général reste probable, surtout à l’approche de l’hiver ». Elle en a encore appelé au civisme de la population pour se conformer aux mesures de précaution, masques et distanciation physique, afin de vaincre la pandémie.

Pour rappel, le gouvernement a décidé le 1er octobre de maintenir pour 14 jours supplémentaires les mesures de restrictions dans la préfecture de Casablanca tout en autorisant la réouverture des établissements scolaires à partir du 5 octobre. Depuis le 7 septembre dernier, la métropole est soumise à une série de mesures qui comprennent la fermeture de toutes les issues, l’imposition de la condition de présenter une autorisation spéciale pour toute entrée ou sortie, la fermeture des marchés de proximité à 15h00, la fermeture des cafés et des commerces à 20h00 et la fermeture des restaurants à 21h00. En outre, les autorités ont instauré un couvre-feu de 22h à 05h.

S.Z.