Casablanca: une rencontre pour rendre hommage à Aicha Chenna

À l’occasion du quarantième anniversaire de feue Aicha Chenna, qui a consacré la bonne partie de sa vie à préserver la dignité des mères célibataires et leurs enfants, l’Association médicale pour la réhabilitation des victimes de violences et de traitements dégradants, en partenariat avec la Commission régionale des Droits de l’Homme Casablanca Settat, l’Association démocratique des femmes du Maroc et l’Association Marocaine de lutte contre la Violence à l’Egard des Femmes, organisent une rencontre visant à investir les acquis des leaders de l’action en faveur des mères célibataires afin d’entrevoir les pistes d’une approche globale et coopérative garantissant la dignité de la mère célibataire et de son enfant conformément aux obligations du Maroc dans le cadre de la référence internationale en la matière de et les droits de l’enfant ensemble, pour un avenir meilleur.

La défunte, Aicha Chenna, a œuvré pendant plus de trois décennies à protéger les mères célibataires et leurs enfants de toutes les formes d’injustice qui leur sont infligées en raison de la stigmatisation d’une société incapable de gérer ses mutations sociétales et de fournir les conditions d’une vie décente pour des couches de la société qui sont devenues proies à toutes sortes de violences et d’exploitation au sein d’une société encore régie par des lois et des mentalités patriarcales.

Cette rencontre abordera les thèmes de l’historique des mouvements de soutien et de solidarité avec les mères célibataires, le référentiel de l’approche droit, les causes socioculturelles derrière leur stigmatisation, les impacts psychosociologiques sur elles et leurs enfants, ainsi que les diverses difficultés face au système judiciaire et administratif.

Enfin, la rencontre ambitionne de fédérer et d’unir les efforts des acteurs institutionnels et associatifs pour formuler une politique solide dans le domaine de la protection de base à tous les niveaux juridiques, sociaux et sanitaires en faveur des mères célibataires, tout en assurant la qualité des prestations qui en découlent de manière à garantir la dignité humaine des mères célibataires et de leurs enfants.

La rencontre est prévue le vendredi 04 novembre 2022au Complexe Touria Sekkat, à 16 h