Casablanca: une prochaine initiative humanitaire au profit des sans-abris

Des actions individuelles et de bienfaisance sont entreprises ça et là dans nos villes au profit des SDF. L’exemple de certains coiffeurs qui se rendent bénévolement, une fois par semaine, dans des centres sociaux pour personnes âgées et seniors abandonnés en est une preuve. Des Associations, comme “Les Anges de l’espoir”, entre autres, font aussi dans le social, à toute occasion (Ramadan, rentrée scolaire, fêtes religieuses…) aux profit de démunis, d’élèves des zones rurales enclavées…

Et voila que l’Association “Jood” (que l’on peut traduire par “bienfaisance”), déjà connue pour prêter assistance et soutien aux sans-abris et à ces pauvres gosses paumés que l’on appelle “enfants de la rue”, compte entreprendre une autre action. Une première au Maroc dont les préparatifs vont bon train afin que tout soit fin prêt au début du mois de décembre prochain

Hind Laidi, présidente de “Jood” a ainsi déclaré à Le Site info que l’association s’apprête à utiliser un grand camion équipé de douches dont profiteront SDF et enfants de la rue. Elle a précisé que cette initiative d’hygiène avait pris naissance aux Etats-Unis. Ce qui a incité Hind Laidi à contacter des acteurs de défense des droits humains américains dans le but de tenter la même louable expérience au Maroc.

Afin de sauvegarder la dignité des bénéficiaires de cette opération bienfaitrice de”Jood”, le camion précité possède quatre cabines où manucure, pédicure, douches et coiffure dont profiteront les sans-abris de la métropole.

Il est à rappeler, précise Hind Laidi, que l’Association avait déjà organisé, par le passé, des opérations du genre dans certains quartiers casablancais. Sauf que ces initiatives ont essuyé le refus catégorique des habitants sous prétexte que les sans-abris et les enfants de la rue sont atteints de maladies contagieuses. Ce qui “menace leur santé et celle de leurs familles”, selon ces citoyens sains de corps mais pas d’esprit!

Larbi Alaoui