Casablanca: une pensionnaire d’un Centre de Sauvegarde de l’Enfance obtient la mention « très bien » au bac

L’une des pensionnaires du Centre de Sauvegarde de l’Enfance Abdeslam Bennani, à Casablanca, a obtenu la très bonne moyenne de 17,09 au baccalauréat, synonyme de la même catégorie des excellentes moyennes au niveau national, concernant les lauréats de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat 2022.

Ainsi, un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé que la pensionnaire, « M.R. », a obtenu cette excellente moyenne en branche Sciences physiques, option langue française, ce qui lui permettra de poursuivre ses études universitaires au sein des plus grands instituts et écoles supérieures au Maroc.

En obtenant ces excellents résultats au bac, l’élève « M.R » est devenue un exemple à suivre des autres pensionnaires mineurs, filles et garçons, de tous les Centres de Sauvegarde de l’Enfance du Royaume, qui souhaitent également obtenir de très bonnes moyennes, à même de leur ouvrir la voie au succès dans leur parcours académique et scientifique.

A noter que de nombreux pensionnaires de Centres de Sauvegarde de l’Enfance, relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication; ont passé le bac avec succès, cette année, et sont parvenus à obtenir d’excellentes moyennes.

