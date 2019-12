Casablanca: une nouvelle station de tram à partir du 1er janvier 2020

Une nouvelle station de tramway verra le jour à Casablanca. Ceci à partir du 1er janvier 2020. L’annonce a été faite il y a quelques jours par la société en charge de la gestion et l’exploitation du tramway de la capitale économique.

Plus exactement, Anfa Clubs sera située sur le tronçon de la ligne T2 desservant le quartier de Casa Anfa. Une nouvelle station qui facilitera davantage les déplacements des Casaouis et particulièrement des habitants des quartiers de Casa Anfa, Hay Hassani, Oulfa et CIL.

Ces derniers auront accès à la ville et à l’ensemble des stations voyageurs grâce à trois points de correspondance, indique-t-on.

M.D.