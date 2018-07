Casablanca: Une nouvelle attraction inédite au parc Sindibad !

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, le parc Sindibad offre toujours plus de sensations à ses visiteurs, et propose “Al Mouja” une nouvelle attraction inédite, opérationnelle le 20 juillet 2018.

“Al Mouja” est un toboggan géant dévalé par des radeaux portés par les eaux. Elle représente ce qui se fait de mieux actuellement en matière d’attractions sur l’eau, que l’on peut pratiquer en famille ou entre amis en toute sécurité.

Cette attraction proposée par le Parc Sindibad est une nouvelle aventure aquatique qui peut accueillir 6 passagers par radeau. Une fois chargé, le radeau est expédié et soulevé verticalement jusqu’au sommet, où il commence une plongée passionnante en descente à travers plusieurs virages exaltants avant de se retrouver dans la piscine. Le radeau navigue ensuite sur une partie inférieure de la rivière, pleine de vagues et de rapides, avant de retourner à la station de chargement.

C’est donc une balade pour tous, petits et grands apprécieront l’expérience unique à chaque fois, et ainsi profiter des joies de la glissade sur l’eau avec des sensations fortes et de la fraicheur garanties.

Cette nouvelle attraction s’étale sur une superficie de 1900 mètres carrés, sa mise en place a mobilisé une importante équipe d’ingénieurs pour le montage des éléments de la structure en acier galvanisé et les mécanismes de levage, ainsi que la construction du bassin suivant un design spécifique. Toute une armée de maçons, de techniciens spécialisés et de différents corps d’état, étaient à pied d’œuvre pour finaliser ce qui est à coup sûr une des attractions phare au sein du parc Sindibad.

Comme pour toutes les attractions du parc de sindibad, le TUV, organisme de certification internationale, a certifié la conformité de cette attraction avec l’ensemble des mesures de sécurité nécessaires.

“Al Mouja” démontre à quel point le parc est déterminé à s’investir pour proposer aux visiteurs des attractions à la hauteur de ce qui se fait de mieux dans le monde. Le coût global de ce nouvel espace de jeux au sein du parc Sindibad est d’environ 20 millions de dirhams, investissement incluant l’installation et la mise en œuvre.

Elle a été conçue et montée par Zamperla, une entreprise italienne spécialisée dans la mise en place des attractions, une référence solide dans le monde des parcs. Zamperla a été en effet à l’origine de l’installation de 7 attractions à DisneyLand Paris ainsi que de plusieurs autres parcs à travers le monde.

La nouvelle attraction “Al Mouja” est incluse dans le bracelet Extra Fun, et pourra également être achetée à la carte au prix de lancement de 40 dhs.

Conçu aux normes et standards internationaux et dans le respect de l’environnement, le parc Sindibad est considéré comme le plus grand parc du Maroc, il est situé sur la corniche de Casablanca et promet aux petits comme aux grands un monde d’aventures et un univers de joie et de sensations inédites. Le parc Sindibad abrite un espace de loisirs avec plus de 24 attractions ahurissantes, un parc animalier avec plus de 150 animaux d’une quarantaine d’espèces différentes et une restauration variée.