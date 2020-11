Casablanca: une notaire dans de mauvais draps

Une notaire qui a pignon sur rue à Casablanca, connue aussi bien par le parquet général compétent que par le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc, accumule les plaintes déposées à son encontre.

Et ce, aussi bien par des personnes morales que par des personnes physiques pour non- respect des engagements et des modalités de transactions dont le montant est évalué à des dizaines de millions de dirhams, rapporte le quotidien « Akhbar Al Yaoum ».

Ainsi, selon le président du Conseil national des notaires du Maroc, plusieurs plaintes ont été déposées contre la notaire en question auprès du Conseil régional des notaires de Casablanca. Et Me Abdellatif Yagou a précisé à la même source qu’il a été décidé de suspendre la mise en cause de ses fonctions et qu’une correspondance, à ce sujet, a été adressée au parquet général compétent afin qu’une enquête soit diligentée sur cette affaire d’escroquerie.

L.A (avec O.T.)