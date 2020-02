Casablanca: une mosquée se transforme en refuge de délinquants (VIDEO)

Les habitants d’une résidence, sise Hay Sidi Bernoussi, à Casablanca, sont fortement indignés par ce qui se passe de scandaleux dans une mosquée dont la construction n’a pas été achevée.

Dans une déclaration à Le Site info, de nombreux résidents ont exprimé leur crainte et les risques encourus par la population. Et ce, depuis que l’édifice religieux fantôme s’est transformé en refuge de clochards, de drogués et de délinquants.

Il est à signaler que cette situation perdure depuis plus de dix ans, s’étonnent les habitants. En effet, les travaux de construction de la mosquée sont au point mort depuis que le projet a été suspendu. Cette suspension des travaux avait fait suite à une décision judiciaire résultant d’un désaccord entre l’entrepreneur chargé du projet et le ministère des Habous et des affaires islamiques.

Par conséquent, les habitants demandent aux parties concernées leur intervention qui n’a que trop tardé. Soit, le projet doit être mené à son terme, soit la fermeture définitive du lieu qui constitue un danger réel pour leur sécurité.

L.K.