Casablanca: une jeune fille portée disparue à Tit Mellil

Aya, une jeune fille de 17 ans en 3ème année du collège, est portée disparue depuis quelques jours.

Dans une déclaration à Le Site info, sa mère, une couturière, a fait savoir qu’Aya a quitté la maison samedi et n’est plus revenue, précisant que la famille l’a cherchée, en vain. «J’ai envoyé ma fille chez un couturier pour lui donner quelques affaires. Elle n’est plus réapparue depuis. Je ne sais pas si elle a été kidnappée. Je ne crois pas qu’elle ait pu prendre la fuite. Elle ne souffrait d’aucune maladie et n’avait aucune raison pour disparaître. Notre famille vit dans des conditions normales», a-t-elle expliqué.

La famille d’Aya a d’ailleurs alerté la police qui a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette disparition.

