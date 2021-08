Casablanca: une infirmière agressée dans un centre de vaccination

L’Association marocaine des sciences infirmières et techniques sanitaires a adressé une correspondance, mercredi, au ministre de la Santé, l’appelant à ouvrir une enquête suite à l’agression d’une infirmière au centre de vaccination « Idmaj Anassi », dans la préfecture de Bernoussi à Casablanca.

Dans cette correspondance, dont Le Site info détient copie, l’association indique que cette agression a suscité le choc et l’indignation de tous les professionnels de la santé.

L’organisme appelle le ministre à intervenir afin de rendre justice à la victime et à tout le corps infirmier. « Si vous ne réagissez pas, vous risquez de susciter une vague de mécontentement non seulement contre votre ministère, mais aussi contre votre parcours professionnel. Vous êtes à la tête d’un ministère où les infirmiers constituent plus de 60% de l’effectif », peut-on lire.

M.F.