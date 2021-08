Casablanca: une infirmière agressée dans un centre de vaccination (VIDEO)

L’agression, dont a été victime une infirmière au sein même du lieu de son travail, un centre de vaccination du quartier Anassi, de Sidi Bernoussi, à Casablanca, n’a pas manqué de scandaliser et d’indigner le corps médical en particulier, et tous les citoyens, en général.

Un témoin oculaire de la scène d’agression a déclaré à Le Site info qu’un différend avait opposé la victime à un étudiant, sauveteur secouriste. La présence de ce dernier dans la salle réservée à la vaccination des citoyens contre le coronavirus avait été jugée inopinée par l’infirmière. Et ce, après que plusieurs personnes s’étaient aussi insurgées contre cette présence, avaient protesté et exigé que l’étudiant en question quitte les lieux.

Pourtant, malgré ces protestations et l’intervention de l’infirmière, l’étudiant sauveteur secouriste a catégoriquement refusé d’obtempérer à la demande même des autorités présentes, a ajouté notre source. Et ce refus de quitter la salle de vaccination a dégénéré, après ce différend, en bataille rangée et à l’agression physique de l’infirmière.

L.A.