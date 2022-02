Casablanca: une grande fresque murale en hommage au petit Rayan (VIDEO)

Après le décès tragique de Rayan, au fond d’un puits asséché de 32 mètres de profondeur, au douar Ighrane, commune de Tamorot, province de Chefchaouen, des jeunes du Hay Hassani, à Casablanca, ont peint un portait mural du défunt enfant.

L’un des initiateurs de cette fresque murale a déclaré à Le Site info que l’idée de peindre un portait de Rayan, sur un mur du quartier casablancais, est venue après l’importance que cette tragédie a prise et l’émotion et la compassion suscitées, bien sûr, chez les Marocains, mais aussi partout de par le vaste monde.

Et de rappeler les cinq terribles jours que tous ont vécus, du mardi 2 février au samedi 5 du même mois, avec émotion et espoir de sortir Rayan sain et sauf de ce maudit puits où il a finalement rendu l’âme, hélas!

La proposition de peindre une fresque murale en hommage posthume à Rayan a été approuvée à l’unanimité par toute la population du Hay Hassani, d’où le recours à un artiste-peintre qui, sans hésitation aucune, a donné son accord immédiat, a précisé notre interlocuteur.

Celui-ci a également souligner que cette initiative est l’expression de la solidarité de son quartier, concernant la tragédie qui a mis fin aux jours du défunt Rayan, devenu le symbole de l’union sans faille des Marocains en cas de malheur.

