Casablanca: une femme enlevée et séquestrée à Ain Sebaa

Les éléments de police du district de sûreté Ain Sebaa-Hay Mohammadi à Casablanca ont arrêté, mercredi, un récidiviste pour son implication présumée dans une affaire d’enlèvement, de séquestration avec violence et de possession d’arme blanche dans des conditions menaçant la sécurité des citoyens.

Les services de la sûreté nationale avait reçu un appel téléphonique d’une femme affirmant avoir été victime d’enlèvement sous la menace et avec violence, suite à des litiges entre le mis en cause et les membres de sa famille, indique la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que des opération sécuritaires ont été aussitôt lancées sur le terrain ce qui a permis la localisation et l’arrestation du mis en cause, ainsi que la libération de la victime avant de subir une agression physique.

Le suspect (44 ans) a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les actes criminels qui lui sont reprochés et d’établir les mobiles et les circonstances de ces actes, souligne la DGSN.

S.L. (avec MAP)