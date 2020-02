Casablanca: une femme âgée violemment agressée par son fils (VIDEO)

Une femme âgée a été violemment agressée par son fils, qui souffre de troubles mentaux, au quartier Al Kabir, à Casablanca. Le mis en cause a tabassé sa mère lorsque cette dernière a refusé de lui donner de l’argent pour se procurer de la drogue.

La victime aurait pu y rester sans l’intervention des voisins qui ont réussi à la sauver. La mère, dans un état lamentable, souffre de plusieurs hématomes au visage.

«Cette femme a travaillé pendant plusieurs années pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. Lorsqu’ils ont grandi, ils sont devenus accros aux drogues et n’hésitent pas à tabasser leur mère. Le premier est actuellement en prison pour une affaire de trafic de drogues et le second fait vivre l’enfer à sa mère en l’agressant à chaque fois qu’elle refuse de lui donner de l’argent», déplore une voisine.

Par ailleurs, cette dernière a balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles le mis en cause aurait abusé sexuellement de sa mère. «Ces allégations sont totalement fausses», a-t-elle précisé.

