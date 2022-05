Casablanca: une élève interdite d’accès en classe pour avoir porté une jupe ! (PHOTO)

Une grande polémique a été suscitée par l’affaire d’une élève interdite d’accès à sa classe pour soi-disant tenue vestimentaire « inappropriée ».

Cela a fait réagir l’Académie régionale d’Education et de Formation de Casablanca-Settat qui a délégué une commission spéciale à l’établissement scolaire de l’élève qui a été privée de cours, ayant pour consigne de diligenter une enquête à ce sujet, selon une source proche du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

La maman de l’élève sanctionnée a déposé une plainte auprès de l’AREF dans l’objectif de lever le voile sur les raisons de cette décision dont sa fille a fait les frais. Elle a aussi publié un post sur les réseaux sociaux, expliquant que cette dernière, fréquentant un établissement privé de Casablanca, a été interdite d’accès en classe, à cause de sa tenue vestimentaire jugée comme « portant atteinte à la pudeur », a ajouté la même source.

De même que la maman a publié une photo de sa fille vêtue de jupe et de nombreuses personnes ont réagi à cette publication. Cependant, elle a omis, sciemment sans doute, de citer le nom de l’établissement mis en cause, ce qui a obligé les responsables du ministère de tutelle à déployer des efforts énormes pour entrer en contact avec elle et en savoir davantage sur cette affaire.

L.A.