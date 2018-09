Casablanca: une école envahie par les puces (VIDEO)

Le Forum marocain du consommateur appelle les autorités éducatives, administratives et de censure à surveiller les prix et la qualité des fournitures scolaires.

La même source a indiqué que la Direction régionale du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle à Casablanca-Anfa a effectué une visite de terrain dans l’établissement scolaire en question en vue de s’enquérir de la situation et prendre les mesures qui s’imposent.