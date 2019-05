Casablanca: une circoncision se transforme en cauchemar

Un enfant de deux ans et demi a été victime d’une circoncision ratée, la semaine dernière, à la Commune de Had Soualem, dans les environs de la région Casablanca-Settat.

Dans une déclaration à Le Site info, la mère du bébé a fait savoir que la circoncision a tourné au cauchemar lorsque le médecin a amputé une partie de la verge du bébé. “Au moment où mon fils a été emmené pour être circoncis, je l’ai entendu crier très fort. Cela aurait pu être normal, mais j’ai trouvé le hurlement particulièrement effrayant” raconte-t-elle.

Et d’ajouter que le médecin, qui a réalisé l’intervention, lui a dit que l’enfant ne souffrait que d’une petite hémorragie et devait être transporté à l’hôpital Ibn Rochd sur le champ. À son arrivée, la mère a été surprise de constater que son jeune garçon avait eu une grosse partie de la verge coupée et qu’il souffrait d’une hémorragie beaucoup plus importante que ce que le praticien avait prétendu auparavant.

N.K