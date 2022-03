Casablanca: une célèbre influenceuse succombe à un AVC

Dans les premières heures de ce vendredi, la célèbre influenceuse Majda Marahi, plus connue sous le nom de «Maraya» sur les réseaux sociaux, est décédée après avoir été victime, jeudi, d’un AVC.

La triste annonce a été faite par Hayat Jabrane, connue dans le monde de l’événementiel et «amie des célébrités». «Majda, cette belle femme humaine, honnête, brave, et si gentille a tiré sa révérence après avoir été placée en réanimation», a-t-elle écrit sur son compte Intagram.

Pour rappel, Loubna Marahi, la sœur de la défunte, avait annoncé jeudi que Majda a dû être hospitalisée en urgence, à Casablanca, suite à un AVC. Elle avait appelé ses abonnés à prier pour elle afin de surmonter cette terrible épreuve et s’en sortir saine et sauve.

Le décès de «Maraya» a bouleversé la Toile et de nombreux fans et célébrités des réseaux sociaux ont tenu à lui rendre hommage et à prier pour sa mémoire.

H.M.