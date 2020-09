Casablanca: une caravane pour sensibiliser au Covid-19

Le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports a lancé, en fin de semaine, une caravane de sensibilisation au Covid-19 qui sillonnera les différentes préfectures et provinces de la région Casablanca-Settat.

A cette occasion, le directeur régional du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (département des sports), Aziz Mootassim, a indiqué que cette caravane initiée sous le thème « L’engagement, la propreté, la distanciation et le port du masque, une responsabilité nationale et morale », s’inscrit dans le cadre de la dynamisation du partenariat entre le ministère et la Fédération nationale des colonies de vacances.

Il a, dans ce contexte, souligné que le bureau régional de la Fédération et la direction régionale du ministère ont procédé à la mise en place de cette campagne pour contribuer aux actions de sensibilisation portant notamment sur le port du masque et la distanciation sociale, outre le respect des mesures liées à la propreté.

Le programme de cette campagne, qui s’étale sur 5 jours comprend, outre les actions de sensibilisation, la distribution de masques et de gel hydroalcoolique, a précisé Mootassim, ajoutant qu’elle porte également sur la distribution d’outils de stérilisation et de désinfection au profit des associations mobilisées dans la lutte contre la pandémie.

Cette initiative, organisée en coordination avec l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat et les autorités locales et provinciales, vise essentiellement les établissements scolaires et les centres de jeunesse qui abriteront des activités parallèles, notamment une rencontre virtuelle sur le rôle des associations en tant que partenaires stratégiques dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Cette caravane, a-t-il poursuivi, s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par tous les départements gouvernementaux, les médias, et les autorités locales pour lutter contre cette crise sanitaire.

M.S. (avec MAP)