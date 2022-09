Casablanca: une camionnette folle percute de nombreuses voitures

Des éléments de la Sûreté nationale, de la zone du port de Casablanca, sont parvenus à interpeller mardi 27 septembre le conducteur d’un véhicule utilitaire léger âgé de 28 ans et en état d’ébriété. Le mis en cause a provoqué un grand carambolage, refusé d’obtempérer, mis la vie d’autrui en danger et détruit des biens publics.

Selon les résultats préliminaires de l’enquête, le jeune chauffard, complètement sous l’emprise de l’alcool, a percuté le portail d’un lycée à proximité du port de la capitale économique et provoqué d’énormes dégâts matériels à plusieurs voitures, stationnées le long du quai du port de commerce. Ceci, avant que sa camionnette folle ne percute un autre portail et d’autres biens publics et n’y provoque d’autres dégâts matériels importants.

L’intervention rapide de rondes de la Sûreté nationales a réussi à mettre un terme à la course folle du mis en cause, avec son interpellation après son refus d’obtempérer, sans que l’on ne déplore, heureusement, aucune perte humaine.

Par la suite, le chauffard a été placé en garde à vue, sous la supervision du parquet général compétent, et une enquête a été diligentée sur ce carambolage et ses conséquences, afin d’en élucider les tenants et aboutissants.

L.A.