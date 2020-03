Casablanca: une avocate échappe à une tentative de meurtre

Les services de la gendarmerie royale de la commune El Mansouria, près de Mohammedia, a arrêté un individu ayant tenté de tuer une avocate dans le barreau de Casablanca.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause est l’ex-mari de la victime, précisant qu’il l’espionnait et lui envoyait des messages, la menaçant de la tuer.

Les agents de sécurité de la résidence où habite l’avocate en compagnie de ses deux filles ont aperçu le coupable devant l’immeuble et ont immédiatement alerté les autorités. Ces dernières se sont rendues sur place et ont découvert une arme blanche à bord de la voiture du mis en cause lors de l’inspection du véhicule.

Après son arrestation, ce dernier a avoué qu’il comptait tuer son ex-épouse à cause d’un conflit autour de la garde des enfants.

Le père a ainsi été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

