Casablanca: plusieurs familles arnaquées par une agence immobilière fictive (VIDEO)

Plusieurs familles casablancaises ont été victimes d’escroquerie de la part d’une agence immobilière fictive. Celle-ci leur avait proposé des appartements à Aïn Sebaâ pour 330.000 dirhams (33 millions de centimes) l’unité.

Selon les témoignages recuillies par Le Site Info, cette agence est dirigée par plusieurs personnes, qui sont parvenues à gruger des dizaines de citoyens désirant acquérir un appartement dans ce quartier casablancais. Les victimes de cette arnaque ont ainsi été délestés de grosses somme d’argent sonnant et trébuchant.

Certaines victimes de ladite agence fictive avaient dû payer plus de 10 millions de centimes avant de découvrir l’arnaque. Les autorités compétentes n’ont pas tardé à intervenir, sitôt alertées sur l’affaire. Une enquête a été diligentée sur cette escroquerie et l’un des mis en cause a été interpellé.

Pour en savoir davantage sur cette affaire, Le Site Info a essayé de contacter l’agence mais son téléphone est resté aux abonnés absents.

M.D.