Casablanca: un vieillard viole une fillette de 8 ans

La gendarmerie de Mkanssa, à Casablanca, a appréhendé vendredi 23 novembre un individu âgé de 73 ans en flagrant délit de viol, chez lui, d’une fillette de 8 ans.

Les investigations des autorités ont en effet révélé que le mis en cause attendait la victime à son retour de l’école et l’attirait à son domicile pour abuser d’elle.

Selon Assabah, le vieil homme, marié et père de 7 enfants, a été traduit en justice pour détournement de mineurs et viol, soulignant que sa garde à vue a été prolongée de 24h afin de compléter l’enquête. Le quotidien a également précisé que le coupable est connu depuis des années dans la région pour ses penchants salafistes. Et d’ajouter que la fillette ne serait pas la seule victime du vieillard.

Y.H.