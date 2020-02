Casablanca: un terrible accident provoque le déraillement du tramway

Le trafic du tramway a été suspendu jeudi, pendant environ une heure, à cause d’un accident entre la station Anfa Clubs et Place Financière, à Casablanca.

D’après Casa Tramway, le tramway a déraillé après avoir percuté une voiture n’ayant pas respecté le code de la route. «Nos équipes d’intervention, la Protection Civile et les éléments de la police ont rapidement été dépêchés sur place et ont rétabli un trafic normal sur la ligne T1. Un terminus provisoire sur la T2 à la station Ghandi a été installé pour assurer un service partiel dans les meilleures conditions de sécurité. Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour rétablir la situation dans les meilleurs délais et conditions de sécurité», peut-on lire sur sa page officielle.

N.M.