Casablanca: un sans-abri se brûle au visage lors de son interrogatoire

Ce mardi après-midi, la brigade de la police judiciaire d’Anfa, à Casablanca, a diligenté une enquête, sous la supervision du parquet général compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants des brûlures subies par un individu, au sein du service de permanence.

Plusieurs personnes sans domicile, se trouvant dans un jardin public, au centre-ville, et présentant une menace pour la sécurité des citoyens et des biens, ont été interpellés par des éléments de la brigade touristique. Et pendant l’interrogatoire des mis en cause, l’un deux, accro au diluant, à peinture, s’est brûlé à l’aide d’un briquet. Le reste du diluant sniffé sur la voie publique, a contribué à prendre feu à son visage.

L »intervention rapide des éléments de la police est parvenue à éteindre les flammes qui ont également fait subir des brûlures de premier degré aux mains de l’un des agents présents. Celui-ci a été transféré au CHU Ibn Rochd pour recevoir les soins appropriés.

