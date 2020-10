Casablanca: un reconfinement total après Aïd Al Mawlid est « fort probable » (expert)

Le directeur du laboratoire de virologie, à l’Université Hassan II de Casablanca, a souligné qu’il est fort probable qu’un reconfinement total soit décidé, concernant la capitale économique. Et ce, pendant les prochaines semaines afin d’endiguer la propagation de la covid-19.

Dans une déclaration à Le Site Info, Mustapha Naji a affirmé qu’il est prévu de durcir encore plus les mesures d’état d’urgence sanitaire, sachant le nombre alarmant de cas confirmés que ne cesse de connaître Casablanca, où la situation épidémiologique est de plus en plus inquiétante. Et c’est ce triste constat, a poursuivi notre interlocuteur, qui interpelle les autorités et les incite à prendre des mesures drastiques en vue de la lutte contre le nouveau coronavirus.

Par ailleurs, une source concordante a révélé à Le Site Info que la capitale économique connaîtra un reconfinement total et sévère, après la célébration de l’Aid Al Mawlid Annabaoui. Ceci, car la prochaine étape risque d’être pénible puisqu’elle coïncide avec les vacances scolaires, ainsi qu’avec l’approche de la saison hivernale.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki