Casablanca: un professionnel du mariage raconte son calvaire (VIDEO)

Le secteur des fêtes et des mariages est l’un des plus touchés par la crise du coronavirus. Les fêtes, mariages et autres célébrations familiales sont interdits depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire en mars dernier. Parmi les professionnels du secteur, un jeune DJ de Casablanca s’est exprimé à Le Site info, déplorant sa situation après la suspension de leurs activités.

« Nous avons beaucoup souffert de cette crise. Certains d’entre nous ne trouvent rien à manger, d’autres se sont retrouvés dans la rue », nous a-t-il confié. Le jeune homme est également revenu sur ses graves problèmes financiers, appelant les autorités à intervenir pour sauver le secteur.

M.F.