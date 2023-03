Casablanca: un policier meurt dans des circonstances mystérieuses

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert, jeudi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de la disparition d’un fonctionnaire de police dans des conditions suspectes.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, le fonctionnaire de police relevant de la brigade de circulation dans le district d’Errahma à Casablanca, a disparu, et ce immédiatement après avoir terminé ses fonctions, mercredi soir, laissant derrière lui une caméra portable de fonction et des lunettes personnelles qui ont été retrouvées portant des traces de sang, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les opérations d’investigation et de ratissage, menées par les services de sûreté nationale et des éléments de la Gendarmerie royale, ont permis la découverte d’un cadavre carbonisé à l’intérieur d’un canal d’égout près du Douar « Lkhadara » aux environs de Had Soualem, qui pourrait être celui du fonctionnaire de police disparu, d’autant que des menottes professionnelles et des restes du gilet de fonction ont été trouvés sur les lieux, précise la même source.

Les experts de la police scientifique et technique procèdent à la vérification de l’identité de la victime sur la base de ses empreintes génétiques, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

S.L.