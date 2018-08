Casablanca: un plan spécial pour Aïd Al Adha

Dans une déclaration à Al Yaoum24, l’adjoint au maire de Casablanca et chargé du secteur de l’hygiène, Mohamed Haddadi, a assuré que la commune a mis en place un plan spécial afin de préserver la propreté de la capitale économique et gérer les 10.000 tonnes de déchets que produit la ville.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK