Casablanca: un pari insolite pour quelques dirhams de plus!

Le proverbe français dit que “l’oisiveté est mère des vices”! L’équivalant en darija est beaucoup plus significatif. ” L’oisiveté est une calamité” (qallat chghoul mossiba), disent nos aînés.

La preuve, une de plus, est ce pari qu’a abrité Bab Marrakech, dans l’ancienne médina de Casablanca. Un homme , un sexagénaire, a parié de pouvoir ingurgiter 3 litres de boisson gazeuse en contrepartie de 50DH!

Ce pari insolite a eu lieu au moment où se déroulait le clasico espagnol entre le Barça et le Real Madrid. Et cet “exploit”, que le livre Guinness des records ne retiendra sûrement pas, s’est déroulé devant une centaine d’autres spectateurs oisifs aussi, femmes, hommes et enfants.

Ce public, enthousiasmé par cette “prouesse”, n’a pas manqué d’applaudir longuement et d’encourager chaleureusement cet homme ayant bu 3 litres d’une des boissons à la couleur noire des plus connues de par le monde.

De même que de nombreux Subsahariens, ayant assisté à ce “record”, insolite mais inutile, ont également salué cette performance. Ils ont également été surpris qu’un homme d’un certain âge, voire d’un âge certain, ait pu boire une telle quantité de boisson gazeuse, “d’un cul sec” , si vous nous permettez cette expression triviale.

Quand on vous disait que “qallat chghoul mossiba” (l’oisiveté est une calamité)! Et tout cela pour 50 dirhams!

Larbi Alaoui