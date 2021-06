C’est dans une ambiance détendue qu’Horizon Press Group a célébré l’inauguration de son nouveau siège, mardi 8 juin.

Une réception a ainsi été donnée, notamment marquée par la présence du président directeur général, Moncef Belkhayat, du directeur général Adil Besri, ainsi que des directeurs généraux délégués El Mehdi Allabouch et Hicham Bennani. Étaient aussi présents des membres du management et une partie seulement du personnel, précautions sanitaires obligent.

Dans un discours prononcé à cette occasion, Moncef Belkhayat a fait part de sa satisfaction quant à la performance et à la résilience d’Horizon Press Group. Il a, de même, réitéré son encouragement et l’expression de son soutien à l’ensemble du personnel, tout en remerciant les actionnaires du groupe pour leur confiance. Et d’ajouter que cette installation dans ce qui sera le futur siège social du groupe Dislog consolidera l’esprit d’appartenance et les synergies entre toutes les entités du holding.

Abondant dans le même sens, le Fondateur et actionnaire de Horizon Press Group, Samir Chaouki, a fait part de sa fierté de constater le chemin parcouru par l’entreprise depuis sa naissance en 2009. Aujourd’hui, a-t-il souligné, Horizon Press Group est bien outillé pour affirmer son positionnement et déployer de manière dynamique les nombreux volets de sa stratégie de développement.

Rappelons qu’Horizon press est un groupe de presse qui comprend Les Inspirations ECO, Le Site info en français et en arabe, Le Site info Sport, Ghalia et LesECO.ma.