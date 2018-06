Casablanca: un “m’qarqab” a semé la terreur à Hay Mohammadi

Des sources de Le Site info assurent que d’autres citoyens ont tenté de l’en empêcher sauf que l’arme blanche brandie par le jeune et ses menaces les en ont dissuadés. Parmi les voitures vandalisées, l’une appartient à une personnalité influente du quartier qui a alerté les autorités compétentes. Celles-ci se se sont rendues sur les lieux afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire de saccage.

“Jeunesse droguée” (High school Confidential, en anglais) est un long-métrage américain sorti en 1958, au titre prémonitoire sur les ravages et les méfaits des drogues au sein des jeunes. Soixante ans plus tard, dans nos murs, la jeunesse droguée marocaine suit le même mauvais chemin.