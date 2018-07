Casablanca: un médecin impliqué dans un accident mortel

Un médecin exerçant dans un hôpital bien connu de Casablanca est impliqué dans un grave accident de la circulation.

Un garçon de trois ans est mort sur le coup, alors que sa soeur, âgée de huit ans, grièvement blessée, a été d’urgence transférée en salle de réanimation.

Des éléments de la Sûreté nationale se sont rendus sur les lieux du drame pour faire le constat d’usage de cet accident mortel.

L’accident est survenu vendredi, à la sortie du médecin de l’hôpital, à bord de sa voiture. Subissant un terrible choc, les membres de la famille de la victime décédée et de sa soeur se sont réunis devant l’établissement hospitalier pour crier leur malheur et leur indignation.

Leur douleur est si immense et le grand-père des enfants est inconsolable. “Mon fils est mort, mon fils est mort! Et sa soeur est dans un état grave”, n’a-il cessé de répéter. “Le petit garçon a été écrasé par une personne qui roulait en sens interdit!”, a dénoncé le grand-père en manifestant une grande et compréhensible indignation.

Ben Brahim