Casablanca: un Lituanien tombe dans les filets de la police

Dans un communiqué, la DGSN indique que le suspect est arrivé à l’aéroport de Casablanca à bord d’un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil) et se dirigeait vers l’aéroport de Freetown, ajoutant que l’opération de fouille minutieuse de ses bagages a permis la découverte de la quantité de drogue qui était dissimulée soigneusement à l’intérieur de boites en acier et en plastique.

