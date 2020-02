Casablanca: un “khettaf” percute volontairement un fourgon de police

La police judiciaire du district de sûreté de Hay Hassani à Casablanca a arrêté, mardi, un individu qui s’adonnait au transport clandestin, soupçonné de désobéissance et d’avoir provoqué un accident de la circulation causant des dégâts matériels à des biens de l’Etat et exposant la vie de policiers au danger.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause a été arrêté par une patrouille de sécurité publique en flagrant délit de transport sans autorisation de passagers dans la zone Lissasfa à Casablanca, précisant que l’individu en question a refusé d’obtempérer et a intentionnellement percuté une voiture de la Sûreté nationale y causant de lourds dégâts matériels alors qu’il tentait de prendre la fuite. En essayant de s’enfuir, le prévenu a exposé la vie de citoyens et de policiers à un danger imminent, relève la source, ajoutant que cette scène a été prise en vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, souligne le communiqué, notant que la voiture utilisée dans ces actes criminels a été transférée à la fourrière municipale, en attendant que l’enquête préliminaire soit achevée afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

S.L. (avec MAP)