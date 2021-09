Casablanca: un jeune homme sauvagement agressé par des voleurs (VIDEO)

Ce jeune homme raconte comment il a été sauvagement agressé par deux inconnus qui sont parvenus à le délester de son téléphone portable.

Cette agression a eu lieu au quartier Sbata, à Casablanca, quand la victime a tenté de résister à ses assaillants afin d’empêcher qu’on lui vole son téléphone. Dans une déclaration à Le Site info, le jeune homme révèle aussi que les deux individus l’ont sauvagement roué de coups et menacé à l’aide d’une arme blanche de grande taille.

De même que le victime a précisé souffrir de blessures au niveau de la tête et avoir perdu une dent suite à cet acte criminel, avant que des citoyens ne se soient chargés de le conduire à l’hôpital où il a pu recevoir les soins appropriés à son état de santé.

Et de poursuivre que les services sécuritaires ont diligenté une enquête afin d’identifier les deux mis en cause et de procéder à leur interpellation.

L.A.