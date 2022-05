Casablanca: un jeune homme met tragiquement fin à ses jours à Sidi Moumen

Un jeune homme a tragiquement mis fin à ses jours, dimanche, dans l’arrondissement de Sidi Moumen, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, le corps sans vie du défunt, âgé d’une trentaine d’années, a été retrouvé pendu à un arbre à l’aide d’une corde, à proximité de l’autoroute urbaine reliant Casablanca à Rabat.

Le corps a été transféré à la morgue pour autopsie, poursuit la même source, ajoutant les services de police ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes du suicide, dont on ignore pour l’instant les causes.

M.S.