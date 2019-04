Casablanca: un individu tue son père à coups de cocotte-minute

Un terrible meurtre a secoué le quartier Lalla Meriem, à Casablanca, dans les premières heures du lundi 8 avril. Selon Al Massae, un individu, après avoir consommé des psychotropes, a tué son père à coups de cocotte-minute.

Le drame s’est produit lorsque le mis en cause, dans un état anormal, est rentré chez lui. Il a d’abord asséné plusieurs coups à sa mère qui tentait de le calmer. Elle a été grièvement blessée à la tête mais a tout de même réussi à s’enfermer dans une chambre. Le coupable a, ensuite, commis l’irréparable en agressant le père qui tentait, à son tour, d’intervenir pour maîtriser la situation. Il est décédé sur le coup.

Le jeune homme, après avoir tabassé sa mère et tué son père, a failli également mettre fin aux vies de ses deux sœurs qui, terrorisées, ont eu la bonne idée d’alerter les voisins. Ces derniers sont immédiatement arrivés et ont réussi à immobiliser le mis en cause avant d’alerter les autorités.

Le coupable a été interpellé et sa mère et ses sœurs, grièvement blessées, ont été évacuées aux urgences pour recevoir les soins nécessaires. Le corps du père, de son côté, a été transféré à la morgue pour l’autopsie.

Y.K.