Casablanca: un individu sème la terreur dans une école primaire

Un individu est entré par effraction à une école primaire à Hay Hassani, à Casablanca, et a tenté d’agresser une enseignante. La vidéo du mis en cause fait actuellement le tour de la Toile, ce qui a provoqué la colère et l’indignation des internautes.

Le coupable, dans un état d’hystérie, a adressé plusieurs insultes à la victime et tenté de l’agresser physiquement, en présence des élèves, sous le choc. Selon une source sûre de Le Site info, la délégation régionale de l’Education nationale a porté plainte contre l’individu, jugeant que le corps enseignant est une ligne rouge à ne pas franchir.

Et d’ajouter qu’après cet incident, une commission a été dépêchée à l’établissement scolaire afin d’enquêter sur les tenants et aboutissants de cette affaire.

H.M.