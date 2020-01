Casablanca: un incendie s’est déclaré au marché de gros (VIDEO)

Un incendie s’est déclaré, mardi dernier, au marché de gros des fruits et légumes,sis au quartier Moulay Rachid, à Casablanca.

Heureusement, le sinistre n’a fait aucun dégât matériel, selon une source concordante de Le Site info! Le feu avait pris dans des cageots en bois servant à stocker les fruits ou les légumes.

L’intervention rapide et efficace des éléments de la Protection civile a ainsi évité que des dégâts matériels aient pu être provoqués, précise la même source. Et d’ajouter que la cause de l’incendie est le feu que des marchands avaient allumé pour se réchauffer. Lequel feu s’est propagé aux cageots des fruits et légumes.

Les autorités compétentes ont diligenté une enquête afin d’élucider les vraies circonstances de ce sinistre au marché de gros des fruits et légumes de Casablanca.

K.Z.