Casablanca: un homme mort d’une balle dans la tête à Sidi Maarouf

Les services de sécurité de Casablanca ont découvert ce vendredi un corps gisant dans son sang à son domicile à Sidi Maârouf. L’homme est décédé à cause d’une balle de fusil de chasse qui l’a atteint à la tête. L’arme a été retrouvée près de lui, selon la source qui s’est confiée à Le Site info.

On apprend également que la personne décédée, était mariée à trois femmes. Les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Au regard du scénario et des premières constatations, il s’agirait d’un suicide étant donné que ses empreintes figurent sur l’arme.

Ce tragique événement a secoué tout le quartier du défunt et provoqué bouleversement et émoi parmi ses voisins les plus proches.

K.Z.

LIRE AUSSI: Témoignages après la mort par balle d’un homme à Sidi Maârouf (VIDEO)