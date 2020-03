Casablanca: un homme de 53 ans arrêté au quartier Anassi

Les éléments de la sûreté nationale du district de Sidi Bernoussi à Casablanca ont arrêté, samedi après-midi, un individu âgé de 53 ans, soupçonné de possession de drogues, de commercialisation de l’autorisation exceptionnelle de déplacement requise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et de vente sans autorisation d’outils paramédicaux.

Dans un communiqué, la DGSN indique qu’une patrouille conjointe des éléments de la police et des autorités locales a arrêté le mis en cause à bord d’une voiture légère dans le quartier Anassi à Casablanca, en flagrant délit de commercialisation de masques paramédicaux et de copies de l’autorisation exceptionnelle de déplacement délivrée par les autorités publiques pour réglementer les déplacements et lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

La fouille effectuée dans le cadre de cette affaire a abouti à la saisie de 43 copies de l’autorisation exceptionnelle et 9 masques paramédicaux destinés à la vente, en plus d’une quantité du cannabis et d’une somme d’argent suspectée de provenir de cette activité criminelle.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.

M.S. (avec MAP)