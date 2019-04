Casablanca: un gang sème la terreur à Lissasfa

Un gang a agressé quatre individus et volé une voiture à côté du collège Abou Al Kacem Ziani, dans la région de Lissafsa, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, la bande criminelle, composée de six personnes, a également dérobé les smartphones et les porte-monnaie des victimes, sous la menace. Les mis en cause, d’après notre source, étaient munis de différentes armes blanches et ont semé la terreur dans la région.

Après les nombreuses plaintes des citoyens, les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce crime et ont entamé les recherches pour mettre la main sur les coupables.

K.Z.