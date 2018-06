Nourredine Ayouch organise un colloque sur les libertés individuelles

Ce qui est sûr, selon l’instigateur de cet évènement, c’est que des représentants étrangers répondront présent lors de la conférence de presse qui aura lieu dans l’un des établissements hôteliers de la métropole. Ils viendront d’Algérie, de Tunisie et de France participer à cette manifestation “ouverte à tous et dont la tenue ne reposera pas sur la présence de tel ou tel responsable”, conclut Nourredine Ayouch. Nul doute que cet événement ne passera pas inaperçu.

