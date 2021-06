Casablanca: un étudiant battu à mort par ses camarades

Un étudiant dans une école de l’OFPPT est décédé mercredi à la cité Errahma à Casablanca, après avoir été battu à mort par trois de ses camarades.

Les éléments de la police judiciaire de ladite cité ont interpellé, jeudi matin, deux personnes âgées de 20 et 21 ans. Et ce, pour leur implication dans cette affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort.

Les premières données de l’enquête montrent que trois étudiants dans un établissement de l’OFFPT ont agressé leur camarade au sein de la même école en l’agressant avec un bâton, lui causant de graves blessures qui ont entraîné sa mort. L’enquête menée par les services sécuritaires a permis l’identification des agresseurs et l’arrestation de deux d’entre eux. Les causes de cet acte criminel restent encore à déterminer.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les causes et les circonstances de ce crime. Les recherches sont toujours en cours afin d’arrêter le troisième suspect.

M.F.