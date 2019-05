Casablanca: un élément des Forces auxiliaires agressé par un SDF

Un individu a agressé un élément des Forces auxiliaires près du cimetière Chouhada à Casablanca, vendredi dernier. Il s’agit d’un sans domicile fixe qui souffre de troubles mentaux, indique une source bien informée à Le Site Info.

Et d’ajouter que l’individu en question a intercepté la victime et lui a assené des coups de poing au visage. Il a été immédiatement maîtrisé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue, précise la même source.

Le blessé a été transféré à l’hôpital le plus proche pour y recevoir les soins nécessaires. Et une enquête a été ouverte afin de cerner les vraies raisons de cette agression.

N.K.