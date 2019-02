Casablanca: un écrivain a-t-il été expulsé du CHU Ibn Rochd?

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca a démenti, ce mercredi, “toute négligence” d’un écrivain admis dans l’un de ses services, en réaction à des informations de presse sur “son expulsion” et “son abandon dans un couloir”.

“Contrairement à ce qui a été prétendu dans des articles de presse, l’écrivain et homme de lettres M.H n’a jamais été expulsé (de l’établissement) ou abandonné dans un couloir, bien au contraire il a bénéficié et bénéficie toujours de l’attention appropriée au sein du service de neurologie”, souligne le CHU dans une mise au point, qualifiant de “totalement infondées les allégations colportées par ces médias”.

La même source rappelle que le patient a été admis, lundi 21 janvier dernier, dans ledit service, où les équipes médicales et soignantes l’ont pris en charge et réalisé les examens et les analyses que nécessitaient son cas, notant qu’il suit des séances quotidiennes de soin et de rééducation.

La direction d’Ibn Rochd affirme “rester à la disposition, le cas échéant, des instances compétentes pour davantage de clarification”, tout en se préservant le droit de “prendre toutes les dispositions et recourir aux procédures juridiques qui s’imposent pour défendre ses droits”.

